Eerste Belgisch succes op European Open in Antwerpen: Bemelmans wint na bloed, zweet en tranen

Het heeft bloed, zweet en tranen gekost, maar Ruben Bemelmans (ATP 98) heeft maandag de eerste ronde van de European Open (hard/589.185 euro) in Antwerpen overleefd. De 29-jarige Limburger klopte in de Lotto Arena de Duitser Peter Gojowczyk (ATP 68) in drie sets: 4-6, 7-6 (7/5) en 7-6 (7/2). De partij duurde twee uur en 27 minuten.

Ruben Bemelmans moest in de eerste set zijn meerdere erkennen in Gojowczyk (6-4), maar herstelde in set twee het evenwicht. Na een gelijkopgaande strijd moest een tiebreak de beslissing brengen, waarin de Belg het laken naar zich toe trok. Ook in de beslissende derde set gaven beide tennissers elkaar geen duimbreed toe, en volgde een tiebreak. Hierin liep Bemelmans uit tot 6-2, toen Gojowczyk plots geveld werd door krampen en niet meer verder kon. Zo kroonde ‘Bemel’ zich na bijna tweeënhalf uur tot winnaar.

Bemelmans treft in de tweede ronde Nick Kyrgios (ATP 20). De Australiër, die in de eerste ronde vrij was, won het tot dusver enige duel tussen beiden.

In het enkelspel komen in Antwerpen ook nog David Goffin (ATP 10) en Steve Darcis (ATP 65) in actie. Goffin heeft de eerste ronde bye, en ontmoet in de tweede ronde de winnaar van het duel tussen de Duitser Florian Mayer (ATP 66) en de Amerikaan Frances Tiafoe (ATP 79). Darcis kijkt in de eerste ronde de Duitser Cedrik-Marcel Stebe (ATP 78) in de ogen.

Eerder geraakten Arthur De Greef, Kimmer Coppejans en Zizou Bergs niet door de kwalificaties.

Uitslagen van maandag:

Ivo Karlovic (Kro) - Guido Pella (Arg) 3-6, 7-5, 7-6 (12/10)

Sergiy Stakhovsky (Oek) - Jared Donaldson (VSt) 7-6 (7/4), 6-4

Julien Benneteau (Fra) - Nikoloz Basilashvili (Geo) 6-4, 0-0 (opgave)

Ruben Bemelmans (BEL) - Peter Gojowczyk (Dui) 4-6, 7-6 (7/5), 7-6 (7/2)

Programma van dinsdag:

. Centre Court (vanaf 12u00):

Benoit Paire (Fra/7) - Joao Sousa (Por)

Ernesto Escobedo (VSt) - Denis Shapovalov (Can)

Niet voor 16u30:

Steve Darcis/Arthur De Greef (BEL/BEL) -

Scott Lipsky/Divij Sharan (VSt/Ind)

Niet voor 18u30:

Stefano Travaglia (Ita) - David Ferrer (Spa/5)

Nick Kyrgios/Matt Reid (Aus/Aus) -

Ivan Dodig/Marcel Granollers (Kro/Spa)

. Court 1 (vanaf 12u00):

Alexandr Dolgopolov (Oek/8) - Henri Laaksonen (Zwi)

Florian Mayer (Dui) - Frances Tiafoe (VSt)

Niet voor 15u00:

Stefano Tsitsipas (Gri) - Pablo Cuevas (Uru/6)

Aldin Stekic (Bos) - Kenny De Schepper (Fra)

Niet voor 18u30:

Florian Mayer/Cedrik-Marcel Stebe (Dui/Dui) -

Raven Klaasen/Rajeev Ram (ZAf/VSt)

Ken Skupski/Neal Skupski (GBr/GBr) -

Wesley Koolhof/Artem Sitak (Ned/NZl)