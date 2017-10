Vooraanstaande Maltese blogster omgekomen bij aanslag

Een vooraanstaande Maltese blogster heeft maandag de dood gevonden in wat wellicht de ontploffing van een bomauto is. Dit heeft premier Joseph Muscat bevestigd.

Blogster en krantencolumniste Daphne Caruana Galizia kwam om toen een explosief, vermoedelijk een bom, afging in haar auto.

De politie vertelde de krant Times of Malta dat een in de wagen gevonden verbrand lichaam als het hare is geïdentificeerd.

Premier Joseph Muscat belooft niet te zullen rusten vooraleer gerechtigheid is geschied en de verantwoordelijke(n) is/zijn gevat.

Blogster en krantencolumniste Daphne Caruana Galizia kwam om toen een explosief, vermoedelijk een bom, afging in haar auto. Dat gebeurde vlakbij haar woning in Bidnija om 15 uur. De politie zei dat het lichaam in de wagen onherkenbaar is verminkt.

Scherpe criticus

“Iedereen weet dat mevrouw Caruana Galizia een scherpe criticus was van mij, zowel politiek als persoonlijk, maar niemand kan deze barbaarse daad op welke manier dan ook rechtvaardigden”, zei de premier. De 53-jarige had net voor haar dood een kritisch stuk online geplaatst over de kabinetschef van de premier.

Muscat zei in het parlement dat hij in het buitenland veiligheidsexperts zal rekruteren om de dader(s) te vatten. “We zullen elke steen omkeren”, klonk het.

Caruana Galizia was een uitgesproken criticus van de regering, met vlijmscherpe stukken in de nasleep van de Panama Papers, waarbij twee regeringsleden betrokken waren.

Volgens Europees Parlementsvoorzitter Antonio Tajani is de moord op de vrouw een “tragisch voorbeeld van een journalist die haar leven gaf om de waarheid te vinden”. “Ze zal niet vergeten worden.”