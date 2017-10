De Slimste Mens ter Wereld trapt af: nagelbijtend spannende finale

De Slimste Mens ter Wereld is maandagavond aan een nieuw seizoen begonnen. Nadat Goedele Wachters als de grote winnaar van de eerste aflevering uit de bus kwam, was het aan Bartel Van Riet om het op te nemen tegen Rob Vanoudenhoven. Niet simpel gezien het feit dat Bartel met 169 seconden op de teller startte maar Rob een zeer hoge 490 seconden vooraf had weten binnenrijven.

Bartel Van Riet leek in het begin van de finale dan ook met lood in de schoenen eraan te beginnen, maar al bij de eerste vraag werd het duidelijk dat de man zich niet zomaar zou laten klissen. Toen Erik Van Looy vroeg hoe vanille-ijs volgens de kookzender Njam! Wordt gemaakt, pronkte Van Riet meteen met vier goede antwoorden. Daardoor eindigde Vanoudenhoven op 410 seconden. Bij een vraag over Lucky Luke pronkte de bekende Vlaamse tuinierder met 3 goede antwoorden waardoor hij op 114 seconden terecht kwam en Vanoudenhoven op 339 seconden.

Een nieuwe grote klap kwam er bij de vraag welk de grootste Belgische festivals waren. Vanoudenhovne donderde naar 255 seconden. Nog twee vragen later loog de stand er niet om: Bartel Van Riet stond op 80 seconden en Rob op 109 seconden. Ook Erik kon zijn verwondering niet langer onderdrukken: “van een geweldig inhaalmanoeuvre gesproken”.

Bij een vraag over Nina Simone wist Vanoudenhoven zich net onder Van Riet te laten zakken. Met 65 seconden op de teller had hij nog 4 goede antwoorden nodig om Bartel Van Riet, die op dat moment nog 67 seconden had open staan, naar huis te sturen. Haalbare kaart leek het wel, tot de vraag over Roald Dahl bleek te gaan. Vanoudenhoven wist drie goede antwoorden te bedenken, maar liet zich zolang zakken dat hij op 6 seconden kwam te staan. “Een foutje”, gaf hij achteraf toe. “Ik dacht: ik moet mij laten zakken, maar was vergeten dat Bartel nog aan de beurt was.” Bartel gaf in 1 seconde nog een juist antwoord waardoor hij onverwacht de eerste winnaar van het nieuwe seizoen werd.