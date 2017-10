Ex-manager van Michael Schumacher begrijpt het niet: "Waarom vertelt men de waarheid niet?"

Willi Weber, ex-manager van Michael Schumacher, heeft het bijzonder moeilijk met het feit dat hij Schumacher niet mag bezoeken. Jarenlang stond hij aan de zijde van de zevenvoudig wereldkampioen en hij stelt zich dan ook vragen over het feit waarom hij Schumacher niet mag bezoeken en waarom er niet 'open' wordt gecommuniceerd naar de fans van Schumacher.

Sinds het ski-ongeluk van Michael Schumacher in het Franse Méribel in 2013 wordt er maar met mondjesmaat gecommuniceerd over Michael Schumacher zijn toestand. Sabine Kehm, de opvolgster van Willi Weber, is erg spaarzaam met het geven van commentaar over de exacte toestand van Schumacher.

Met de regelmaat van de klok ontstaan er dan ook de wildste geruchten over Michael Schumacher zijn toestand en revalidatie. Sabine Kehm reageert zelf amper op geruchten, tenzij ze zo grof zijn dat ze zich genoodzaakt voelt om er daadwerkelijk op te reageren. Zo ontstond er zelfs een rechtszaak tegenover Bunte dat in haar kerstnummer van 2015 berichtte dat Michael Schumacher opnieuw voorzichtig kon lopen.

De fans van Michael Schumacher blijven echter in het ongewisse en dat vindt de ondertussen 75-jarige Willi Weber, voormalig manager van de zevenvoudig wereldkampioen Formule 1, niet kunnen. Weber vindt het bovendien pijnlijk dat hij Michael Schumacher niet aan zijn ziekbed mag bezoeken.

“Ik vind het erg dat de fans van Michael niets te weten komen over zijn toestand. Waarom vertelt men eindelijk de waarheid niet?" aldus Weber tegenover het Duitse celebritymagazine Gala. "Het doet me pijn dat ik hem zelfs even niet mag bezoeken."

