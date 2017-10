Britten in de ban van roodgloeiende ‘tweede zon’: maar wat is het echt?

Het Verenigde Koninkrijk is in de ban van een mysterieuze rode ‘zon’, die delen van de lucht rood kleuren. Sommigen noemen het een tweede zon, maar wat is het echt?

Het fenomeen deed zich voor het eerst voor in het zuidwesten van het land, maar trok al snel verder naar Manchester en Liverpool om dan de Londenaren met verstomming te doen slaan. Mensen spraken al snel over een ‘bloedrode hemel’. Na de middag veranderde de luchtkleur van helder oranje naar lichtgeel.

Video: The Mirror

Volgens wetenschappers zou de kleur een gevolg zijn van stof dat van het Iberische schiereiland tot in het VK is geblazen door de orkaan Ophelia. “Dit is het resultaat van Ophelia, die momenteel ten westen van Portugal zit en een hogedrukgebied over het westerse gedeelte van het mediterraanse gebied. Al moet er niet noodzakelijk een orkaan aan te pas komen om voor dergelijk spektakel te zorgen”, aldus een wetenschapper tegen de Britse krant The Mirror. Volgens dezelfde wetenschapper zou het luchtspektakel snel verdwijnen, eenmaal het frisser wordt.