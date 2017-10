Bosbranden in Portugal en Spanje: ruim 440 brandhaarden en meer dan 20 doden

Bij bosbranden op het Iberisch schiereiland zijn intussen al meer dan twintig mensen opgekomen. In de Spaanse gemeente Nigrán werden zondagavond de verkoolde lichamen van twee mannen gevonden in een auto, zo meldden de autoriteiten. In het centrum van Portugal kwamen in de gemeenten Penacova en Sertã volgens de civiele bescherming drie mensen om. Verschillende branden zouden overigens aangestoken zijn.

In totaal bestrijden zowat 350 brandweerlui met de hulp van 200 militairen zeventien brandhaarden in het Spaanse Galicië, zo meldt de regionale regering. Meerdere branden zouden bewust zijn aangestoken. Het zwaarst getroffen was de regio rond Vigo. Door de rookontwikkeling moesten in de havenstad een winkelcentrum, een appartementsgebouw voor universiteitsstudenten en meerdere fabrieken, waaronder een van PSA (Peugeot, Citroën), worden ontruimd. Tussen Vigo en Barcelona lag het treinverkeer stil.

440 brandhaarden gemeld

In Portugal vielen volgens de civiele bescherming behalve drie doden, van wie twee in een schuur in Penacova en de andere in Sertã, ook nog 25 gewonden. Zondagavond werden verspreid over het land, maar vooral in het centrum en het noorden, liefst 440 brandhaarden en beginnende branden gemeld. “Vandaag was wat branden betreft de ergste dag sinds het begin van het jaar”, aldus Patricia Gaspar van de civiele bescherming.

Ongeveer 6.000 brandweerlui zijn ingezet om het vuur in Portugal te bestrijden. Een twintigtal dorpjes werd geëvacueerd.