ANALYSE. “STVV maakte twee geldige doelpunten”

De lamp brandde op speeldag 10 in Lokeren. De discussies laaiden daar hoog op over twee cruciale fasen met Botaka in de hoofdrol. De Congolees zag een doelpunt goed- en afgekeurd worden. “Hij had twee goals verdiend”, zegt Serge Gumienny, “want in de tweede fase werd hij ten onrechte teruggevlagd.”

Beginnen, doen we in minuut 47. Jonathan Legear (foto), randje buitenspel, mag doorgaan en speelt Botaka vrij. Gumienny: “Een correcte beslissing van de assistent, die perfect geplaatst is. Je ziet dat ...