“Werk is plezant, maar je leven draait rond je gezin”

Het minste wat je kan zeggen over staatssecretaris Zuhal Demir, is dat 2017 voor haar een bijzonder spannend jaar is. In februari had ze nog maar net de eed afgelegd als nieuwe staatssecretaris en een maand later blijkt ze zwanger. Inmiddels is ze zeven maanden ver. “In de herfstvakantie ga ik de babykamer eens klaar maken…”