Één rijstrook van E313 richting Antwerpen open na urenlange versperring door botsing met vrachtwagens

Antwerpen - Er komt weer beweging in het verkeer tussen Hasselt en Antwerpen. Na een ongeval met vrachtwagens omstreeks 14.30 uur ter hoogte van Massenhoven, was de rijbaan urenlang versperd richting Antwerpen. Rond 17.45 uur kwam dan het verlossende nieuws dat de takeling nog steeds aan de gang is, maar dat de linkerrijstrook kon worden vrijgegeven.

Maandagochtend omstreeks 10.20 uur zijn ter hoogte van Massenhoven twee vrachtwagens op elkaar ingereden bij een file, waarna de cabine van de achterste vrachtwagen vuur heeft gevat. De voorliggende vrachtwagen vervoerde een lading snoepjes van Haribo. Ook die lading vatte vuur en ging verloren.

“Er was een grote, zwarte rookpluim te zien en de cabine van de vrachtwagen stond in lichterlaaie”, zei Peter Bruyninckx van het Vlaams Verkeerscentrum. “Gelukkig vielen er geen gewonden.” Het vuur is ondertussen onder controle. De cabine is wel volledig uitgebrand.

De rijbaan richting Antwerpen is al sinds 10.20 uur volledig versperd ter hoogte van Massenhoven. Rond 12.10 uur zijn de takelwerken begonnen. Die slepen lang aan, onder meer omdat er behoedzaam moet worden omgesprongen met de lng-gastank van een van de vrachtwagens.

Omstreeks 14.30 uur werd ook de snelweg in de richting van Hasselt ter hoogte van Ranst gedurende drie kwartier volledig afgesloten. De politie nam die maatregel om het takelen van de vrachtwagen met de lng-gastank in alle veiligheid te laten gebeuren. Richting Hasselt is de snelweg dus al even weer open, richting Antwerpen bleef hij nog langere tijd gesloten.

Rond 17.45 uur kwam dan het verlossende nieuws dat één rijstrook kon worden vrijgegeven. De andere rijstrook kan weer opengaan wanneer de takelwerken volledig achter de rug zijn en de baan is opgekuist.

Ongeluk op E313 pic.twitter.com/JR6rt07N53 — Jan Van der Cruysse (@JanVdCruysse) 16 oktober 2017