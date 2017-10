Uitstekende derde voorronde van DJ Mania: De jury gaat het moeilijk krijgen

Exactly This

Lommel - Afgelopen vrijdag gaven 8 dj’s het beste van zichzelf in de derde voorronde van DJ-Mania. De voorbije weken konden we al heel wat talent aanschouwen, maar Lommel blijkt een uitzonderlijke plaats als het neerkomt op dj-talent. Alle kandidaten konden een meer dan degelijke set voorschotelen.

Trophy’s of Life: Zo jong

Eén van de jongste deelnemers ooit bij DJ-Mania is Brent Theys. Vijftien jaar jong, maar toch al geselecteerd om deel te nemen aan de voorrondes: chapeau! Hij bracht een gevarieerde set gaande van bass house tot dubstep, maar stond er een beetje onwennig bij. De tienerversie van DJ EZ heeft nog wat tijd nodig om te rijpen, maar bezit het potentieel om binnen enkele jaren door te breken.

Alexander David: Moeilijk om een label op te kleven

Alexander David

Alexander Heylen had de afgelopen jaren al wat ervaring opgebouwd in het techno-circuit onder de naam Franck Vibery. Misschien had hij beter onder dat alias deelgenomen aan deze wedstrijd, want met ‘Alexander David’ wist hij jammer genoeg niet te overtuigen. Het was zeker niet slecht, maar om door te geraken naar de finale verwachten we toch een set die dertig minuten kan boeien.

DJ Berre: Op gejuich onthaald

Laurens Bervoets is de enige kandidaat die zich waagt aan een streepje turntablism. Hij wist het publiek te bespelen met enkele overtuigende tricks, die op gejuich werden onthaald. Mits de juiste begeleiding kan ‘Berre’ nog menig dansvloer platspelen, al mag de platenkeuze iets gewaagder zijn.

Bearsome: Een bus vol fans

Het viel ons al op toen we arriveerden in Lommel: alle bezoekers van ‘Het huis van de Jeugd’ hadden een sticker opplakken van Bearsome. Pim Gombeer had voor de gelegenheid een hele bus fans meegebracht. Dertig minuten lang stond de zaal in vuur en vlam dankzij zijn selectie van disco en house. De drumcomputer gaf nog een leuke extra dimensie.

Nachtlawaai: Niet vernieuwend

Nachtlawaai

Het enige duo in deze voorronde bestond uit Ysbert Drees en Kevin Meier. Zij serveerden een halfuurtje tech-house en techno. Jammer genoeg kwam het iets te laconiek over, een beetje van ‘we staan erbij en kijken ernaar’. Het geheel was zeer degelijk aan elkaar gemixt, maar in dit genre staan er al 1.000 anderen klaar die het minstens even goed doen.

RTTN: Derde keer goede keer

Sander Rutten was al aan zijn derde deelname van DJ-Mania toe. De vorige twee keer wist hij de jury niet te overtuigen om door te stoten naar de finale. Deze keer zette hij echter een zeer sterke drum and bass-set neer. Zeer afwisselend met vlotte overgangen: dat horen we graag!

I Can’t: Eigen producties

Mike Vandebriel is één van de oudere deelnemers die al heel wat ervaring in het veld heeft. Dat merkte je ook aan zijn technoset. Het klonk allemaal wat volwassener en rauwer dan de meeste voorgangers. Hier en daar wist hij de dansvloer op te jutten met eigen producties, waarvan er eentje zelfs al gedraaid werd in de bekende Berlijnse club Berghain.

Exactly this. : Ontdekking van de avond

Nog niet veel mensen hadden voor vrijdagavond al gehoord van exactly this. Dat zal in de toekomst waarschijnlijk veranderen. Alexander Coenegrachts werd met zijn mix van future beats en hiphop de verassing van de avond. Een plaats in de finale zou niet misstaan, al laten we deze zware beslissingen liefst aan de jury over.