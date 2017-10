Nazomer om u tegen te zeggen: ook vandaag sneuvelt dagrecord

Voor papa en mama is het “net iets te koud” om in het water te duiken. Maar daar trekken Seb Vanbauwel (rechts, 8) en diens vriendje Lucas De Coninck (7, links) zich niets van aan. “We zijn van Antwerpen speciaal afgezakt naar Kelchterhoef om te kunnen genieten van de mooie nazomer”, zegt Tinka Autgaerden (36), die ook echtgenoot Marc (42) en dochter Cara (10) meetroonde. Foto: Serge Minten

Hasselt / Houthalen-Helchteren - Een staalblauwe hemel, een stralend zonnetje en temperaturen die tot 24 graden klommen. Het was het afgelopen weekend een nazomer om u tegen te zeggen. Wij gingen kijken in het Skatepark in Hasselt waar waaghalzen in een ontbloot bovenlijf hun trucjes showden. Ook op het domein Kelchterhoef hebben we zonnekloppers gespot om het nazomerweekend af te sluiten.

Het was zondag puffen en blazen, want gisteren bleek dus de warmste 15 oktober ooit. “Met temperaturen tot 24,4 graden in Ukkel sneuvelde het vorige dagrecord van 1990 (22 graden)”, zegt David Dehenauw, meteoroloog aan het KMI. In Antwerpen werd het zelfs 24,7 graden, in Kleine-Brogel werd het “maar” 24,1 graden. Alles zat dit weekend vol aan de kust: restaurants, hotels, cafés, het strand. Kon ook moeilijk anders: meer dan tweehonderdduizend dagjestoeristen, gespreid over zaterdag en zondag, zakten af naar de Belgische kust. Met overvolle stranden - en snelwegen - tot gevolg.

“Vandaag sneuvelt waarschijnlijk nog een dagrecord. We verwachten dat het kwik tot 25 graden stijgt. Dat is 2,6 graden meer dan het dagrecord van 1949.” De warmste oktoberdag ooit werd op 1 oktober 2011 gemeten. “Dat record zal hoogstwaarschijnlijk niet sneuvelen”, zegt Dehenauw. Een hogedrukgebied dat zich boven Italië heeft genesteld, zorgt ervoor dat warme lucht vanuit Marokko over Spanje en Frankrijk naar België wordt gestuwd. “Daar heeft de orkaan Ophelia, zoals beweerd wordt, dus niets mee te maken.”

Wie van de zon wil genieten, moet wel snel zijn. “Donderdag is het gedaan met de pret, dan wordt het zo’n 15 a 16 graden. De normale temperaturen voor de tijd van het jaar”, aldus Dehenauw.

“Iedereen is op de Jeneverfeesten te vinden, dat is mij iets te druk. Ik geniet liever van een picknick”, zegt Benedict Dubois (30, midden) uit Hasselt, die samen met zijn gezin en vrienden de rustige bosjes van Kelchterhoef opzocht. Foto: Serge Minten

Foto: Serge Minten

Liv Govaerts (7) was de jongste waaghals in het skatepark.“Het is tof om mijn zonnetje in de stralende zon bezig te zien (lacht). En zo kan ik ook een beetje mijn oude hobby blijven uitoefenen”, zegt papa Joan (37). Foto: Serge Minten