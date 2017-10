Mauro Icardi loodst Internazionale met hattrick voorbij stadsgenoot AC Milan

Internazionale heeft zondag op de achtste speeldag in de Italiaanse Serie A de derby tegen stadsrivaal AC Milaan gewonnen met 3-2. Aanvoerder Mauro Icardi was met een hattrick de absolute uitblinker in San Siro.

De Argentijnse aanvaller opende in de 28e minuut de score. Antonio Candreva zette Icardi met een heerlijke zwiep voor doel, de aanvoerder van Inter duwde de 1-0 overhoeks tegen de netten. Meteen na de pauze trof AC Milan raak, maar Mateo Pablo Musacchio stond buitenspel en zag zijn doelpunt afgekeurd worden. Even later hingen de bordjes dan toch in evenwicht. Suso (56.) kreeg veel ruimte en plaatste het leer enig mooi voorbij Inter-doelman Handanovic.

Suso maakt gelijk met een heerlijk doelpunt, 1-1!#InterMilan ???? pic.twitter.com/03aPligBMb — Eleven Sports BE (@ElevenBE_nl) 15 oktober 2017

De Nerazzurri waren niet aangeslagen en klommen vrij snel opnieuw op voorsprong. Icardi (63.) pakte uit met een geniale ingeving op een voorzet van Ivan Perisic: 2-1.

En daar is Mauro Icardi alweer! ?? #InterMilan pic.twitter.com/iL2MQSXevl — Eleven Sports BE (@ElevenBE_nl) 15 oktober 2017

AC Milan ging op zoek naar de gelijkmaker en werd beloond voor de drang vooruit. Giacomo Bonaventura (81.) gleed de 2-2 tegen de netten.

Het staat opnieuw gelijk in deze knotsgekke derby dankzij @giacomobona! ?? pic.twitter.com/WJzR0g4V9S — Eleven Sports BE (@ElevenBE_nl) 15 oktober 2017

Een puntendeling leek in de maak, tot Ricardo Rodriguez een domme overtreding beging in het eigen strafschopgebied. Icardi (90.) nam het geschenk in dank aan en verschalkte Gianluigi Donnarumma vanaf de stip voor een derde keer in 90 minuten.

Inter staat dankzij de zwaarbevochten zege op de tweede plaats met 22 punten, het telt twee punten minder dan het foutloze Napoli van Dries Mertens. AC Milan kent opnieuw een slechte competitiestart. De Rossoneri staan met 12 punten pas op de tiende stek.

In 219 Milanese derby’s trok Inter het laken 78 keer naar zich toe. De Rossoneri wonnen de “Derby della Madonnina” 75 keer.