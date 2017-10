Goossens wint tweede race in Zolder, Kumpen grijpt naast eindzege Nascar Whelen Euro Series

Zolder -

Alon Day (Chevrolet) heeft zondag de eindzege in de NASCAR Whelen Euro Series niet meer afgestaan. De Israëliër had in de seizoensfinale op het circuit van Zolder in de tweede race genoeg aan een vierde plaats om zijn leidersplaats vast te houden. Onze landgenoot Marc Goossens (Ford Mustang) kwam als eerste over de streep en boekte zo zijn eerste zege in de Europese NASCAR.