Ook Groen-leden zeggen ja: Groen en SP.A gaan in 2018 als ‘Samen’ naar de kiezer in Antwerpen

Groen, SP.A en een verzameling van progressieve Antwerpenaren van buiten de politiek trekken in één lijst ‘Samen’ naar de gemeenteraadsverkiezingen. Dat hebben de leden van Groen en SP.A zondag met een ruime meerderheid beslist op hun ledencongressen.

“We roepen nu alle Antwerpenaren op om mee te doen”, zegt lijsttrekker en burgemeesterskandidaat Wouter Van Besien. “Antwerpen is klaar voor een nieuwe verhaal en dat schrijven we Samen.”

In respectievelijk Berchem en Deurne kwamen zondagmiddag de Antwerpse afdelingen van Groen en SP.A bij elkaar om te beslissen of het voorgestelde project “Samen” er effectief komt. De progressieve samenwerking tussen groenen, socialisten en onafhankelijken werd vrijdag officieel aangekondigd, maar moest eerst nog de goedkeuring krijgen van de leden.

Zowel de achterban van SP.A als Groen hebben nu hun goedkeuring gegeven aan het project. Bij SP.A verliep de stemming vlot en was er slechts één tegenstem en één onthouding. Bij Groen verliep de stemming iets moeizamer. De partij zat urenlang bij elkaar om te debatteren. Iets voor 19 uur zondagavond kwam er uiteindelijk ook bij Groen witte rook: 76 procent van de Antwerpse leden stemde voor de samenwerking. Dat is nipt de tweederdemeerderheid die nodig was om de samenwerking rond te krijgen.