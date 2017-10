Leopoldsburg - Vandaag begint op VIER het achttiende seizoen van 'Komen Eten' en de eerste gastheer is Tjuman Abubakir (25), een Iraaks-Koerdische Limburger uit Leopoldsburg, die achttien jaar geleden als vluchteling in het Oost-Vlaamse Lede belandde.

“Ik weet dat ik met mijn ouders, mijn zus en drie broers via mensensmokkelaars in België ben beland, maar van de reis herinner ik me niet veel meer,” vertelt Tjuman. “Wij hebben ...