Deze vakantiefoto’s ergeren ons het meest op sociale media

Jongeren die op vakantie gaan, willen anderen wel degelijk jaloers maken met hun foto’s op sociale media. Maar die mooie vakantiefoto’s roepen soms ook irritatie op, zo blijkt uit een rondvraag van online reisbureau Expedia.

Voor een goede vakantiefoto moet je iets over hebben: een derde van de 759 ondervraagde Belgische jongeren geeft aan dat ze bij het zoeken naar een reisbestemming in overweging nemen of ze er mooie foto’s voor sociale media kunnen maken. Eén op de zeven gaat zelfs zo ver dat ze nepfoto’s plaatsen.

43 procent van de ondervraagden zegt dat ze sociale media gebruiken als reisinspiratie. Waar hun vrienden heen gaan, speelt dus een grote rol, maar ze kijken ook naar bloggers en zogenaamde influencers. Wie zelf foto’s plaatst, doet dat in één derde van de gevallen om zijn volgers jaloers te maken. Dat lukt meestal ook: meer dan de helft van de ondervraagden zegt wel eens jaloers te zijn bij het zien van vakantiefoto’s. Vooral natuur (68%), unieke locaties (55%), verre vakantiebestemmingen (47%) en ‘echtheid’ (42%) doen het goed op social media. Voor mannen is ook humor een bonus (32%), terwijl dit voor vrouwen minder belangrijk is (25%). Zij vinden het dan weer een stuk belangrijker dan mannen om lokale bevolking in een vakantiefoto te zien.

Maar niet alle vakantiefoto’s leveren likes op: deze foto’s blijken meer irritatie dan sympathie op te wekken (hoewel ze niet zelden door bloggers en influencers gebruikt worden).

1. Foto’s van eten

2. ‘Hotdog’ benen

3. Yoga-houdingen

4. Foto’s van alcoholische consumpties

5. Selfies op een bekende plaats (bv. Op de Eiffeltoren)