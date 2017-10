Rooney bezorgt zwoegend Everton, met invaller Kevin Mirallas, pas in slotminuut een punt

Brussel - Everton blijft op de sukkel in de Premier League. ‘The Toffees’ kwamen zondag op de achtste speeldag niet verder dan een 1-1 gelijkspel bij Brighton & Hove Albion.

Anthony Knockaert (82.), ex-Standard, leek Brighton met een late treffer de drie punten te bezorgen. Maar Everton sleepte alsnog een punt uit de brand, toen Wayne Rooney (90.) zijn verantwoordelijkheid nam en in de slotminuut een strafschop omzette. Kevin Mirallas was bij de bezoekers in de 84e minuut op het veld gekomen.

Everton heeft de goede vorm dit seizoen nog niet beet en staat pas zestiende met acht punten. Brighton staat op gelijke hoogte.