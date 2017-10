Net zo goed worden als Nina. Dat is de droom van heel wat Limburgse turnstertjes. De Truiense Nina Derwael (17) haalde vorige week brons op het WK Turnen in Montreal, op de brug met ongelijke leggers. Een medaille die de sport een boost geeft én die jonge meisjes doet dromen. “Het is mijn droom om ooit mee te doen aan de Olympische Spelen”, zegt Michelle Remen (10) uit Halen, die net als Nina bij Sta Paraat Hasselt haar eerste stapjes in de turncompetitie zet.