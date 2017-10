Oud-generaal en minister waarschuwen: we stevenen af op een kernoorlog dankzij Trump

Een portret van Donald Trump wordt in Iran in brand gestoken, als reactie op zijn beslissing om het nucleaire akkoord met het land niet opnieuw te ondertekenen. Foto: AP

Een oorlog met Noord-Korea, een oorlog met Iran, een kernwapenwedloop,...? Volgens experts zit dat er dik in. En dat hebben we te ‘danken’ aan het beleid van Amerikaans president Donald Trump.

Volgens Barry McCaffrey, een Amerikaans generaal op rust, is de VS op weg naar een oorlog met Noord-Korea tegen de zomer van volgend jaar. Met Donald Trump als president van Amerika wordt een diplomatieke oplossing voor het conflict tussen de VS en Noord-Korea steeds moeilijker.

McCaffrey tijdens het interview

“Het probleem is dat we op dit moment potentieel met zo veel crisissen zitten dat Trump de diplomatieke inspanningen overbelast, net als de capaciteit van het Amerikaanse leger om ze het hoofd te bieden”, zegt McCaffrey. “We mogen onze ogen niet afhouden van Noord-Korea. Het huidige taalgebruik van de regering, dat gebrek aan een diplomatiek en ernstig plan van aanpak, zal ons, naar mijn mening, doen verglijden naar een oorlog tegen volgende zomer.”

Volgens Brian Williams, nieuwanker bij actuamagazine The 11th Hour op NBC, is de generaal “geen man van ophitsende retoriek”. “Ik ken hem al jaren. Hij is iemand met gezond verstand.” Dat net die man waarschuwt voor een oorlog, maakt het beangstigend.

En wat met Iran?

Een oorlog met Iran zit er volgens McCaffrey, nu Trump beslist heeft om het nucleaire akkoord met Iran niet opnieuw te ondertekenen, niet in. “Ik denk dat de president zowat alle geloofwaardigheid bij de internationale gemeenschap heeft verloren. Ze zullen hem gewoon uitzitten. Dus ik zou de schade die hij daar aanricht niet overdrijven”, zegt de oud-generaal in een interview met NBC.

Foto: REUTERS

Sigmar Gabriel, Duits minister van Buitenlandse Zaken en vice-bondskanselier, denkt daar anders over. Hij vreest dat het eenzijdig in twijfel trekken van het nucleaire akkoord met Iran kan resulteren in het ontwikkelen van nucleaire wapens in dat land, en dat verhoogt de kans op een oorlog dicht bij Europa, waarschuwt Gabriel.

“Trump heeft hiermee een moeilijk en gevaarlijk signaal gegeven. Mijn vrees is dat dit niet zomaar een Iraanse kwestie zal blijven, maar dat ook veel anderen in de wereld erover zullen nadenken of ze zelf al dan niet nucleaire wapens zullen moeten ontwikkelen, nu zo’n akkoorden gewoon worden vernietigd. En dan zullen onze kinderen en kleinkinderen opgroeien in een heel gevaarlijke wereld”, zegt Gabriel aan Deutschlandfunk radio.

Sigmar Gabriel Foto: AFP

“Het akkoord ook echt beëindigen of nieuwe sancties opleggen aan het land, vergroot het risico dat “hardliners” weer de bovenhand zullen krijgen in Iran. En zij kunnen zich dan richten naar het ontwikkelen van kernwapens. Zoiets zal Israël niet tolereren. En dat kan de dreiging van een kernoorlog heel dicht bij Europa brengen.” Gabriel roept Trump daarom ook op om de veiligheid van z’n bondgenoten niet in het gedrang te brengen.

“Geloofwaardigheid van de VS wordt ondermijnd”

Ook voormalige Amerikaans minister van Buitenlandse Zaken en voormalig presidentskandidate Hillary Clinton vindt de beslissing van Trump om het nucleaire akkoord met Iran niet meer te ondertekenen een gevaarlijke situatie creëert. “Dit is gevaarlijk en ondermijnt de geloofwaardigheid van de Verenigde Staten. Dat is niet alleen slecht in deze situatie, het stuurt een signaal naar de hele wereld dat het woord van Amerika niet te vertrouwen is.”

Trump - Clinton Foto: AFP

In een interview met CNN heeft Clinton het ook nog over Noord-Korea. Ze hekelt de opruiende retoriek die Trump daarin gebruikt. “Daardoor zullen we een kernwapenwedloop krijgen in Oost-Azië”, zegt Clinton. Door die retoriek vrezen veel Aziatische landen namelijk een oorlog tussen Noord-Korea en Amerika, en denken ze dat ze niet meer op Amerika kunnen reken, waardoor ze zélf in kernwapens gaan moeten voorzien.