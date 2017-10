Je kan het niet gek genoeg bedenken of er bestaat ook een Star Wars-versie van. Keukengerei, lego, kerstversiering en nu dus ook een stofzuiger.

Producent Samsung zag zijn kans schoon om de ‘superpowers’ van Darth Vader en de Stormtroopers te transformeren in een stofzuigerrobot. Niet alleen stofzuigen ze uw huis, de robots doen dat met de nodige stemmetjes. May the force be with… de stofzuiger!