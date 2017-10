Unieke herdenking Eerste Wereldoorlog op Tyne Cot lokt 7.000 deelnemers

Zonnebeke - 7.000 mensen hebben zaterdag bij valavond op Tyne Cot Cemetery in Zonnebeke deelgenomen aan “Silent City meets Living City”. Dat is een uniek herdenkingsmoment voor de slachtoffers van de Slag om Passendale, exact honderd jaar geleden. Alle 12.000 graven op de grootste begraafplaats van de Commonwealth Wargraves Commission werden met een kaarsje verlicht.

Bijna dagelijks is er wel een herdenkingsmoment in de Westhoek rond de Derde Slag bij Ieper, beter gekend als de Slag om Passendale. Meestal verloopt dat heel formeel en plechtig, en krijgt het grote publiek niet altijd de kans om daaraan deel te nemen. Daarom pakten Zonnebeke en het Memorial Museum Passchendaele 1917 (MMP17), in samenwerking met Toerisme Vlaanderen uit met een groots reflectiemoment voor het brede publiek.

“We wilden iets anders dan de officiële plechtigheden die niet altijd even toegankelijk zijn”, aldus Steven Vandenbussche, directeur van het MMP17. “Die plechtigheden hebben zeker hun waarde, maar het was toch de bedoeling om iets terug te geven aan de Zonnebekenaren en het grote publiek.”

Familie van gesneuvelde soldaten

“Silent City meets Living City” is niet toevallig gekozen. Zonnebeke telt ongeveer 12.000 inwoners, evenveel als er graven zijn op Tyne Cot Cemetery. 12.000 deelnemers waren welkom om symbolisch bij één soldaat te staan. “Maar we mikten op zo’n 5.000 mensen. Het zijn er uiteindelijk 7.000 geworden. We zijn daarmee uitermate tevreden. Heel wat Nieuw-Zeelanders die afgelopen week de plechtigheden volgden, pikten dit ook nog mee. En er waren ook 130 familieleden van soldaten die hier sneuvelden en zelfs begraven liggen”, aldus Vandenbussche. Er werkten 150 medewerkers mee en er werden 21 bussen ingezet om iedereen op Tyne Cot te krijgen.

Het reflectiemoment met een unieke ‘soundscape’, projecties en strak georkestreerde lichtshow, opende met tientallen symbolische vluchtelingen die de begraafplaats opkwamen. Daarmee werd ook verwezen naar de huidige vluchtelingenproblematiek in Europa. Zij vormden de rode draad doorheen het reflectiemoment. Daarna werden alle graven verlicht met een kaarsje, waarop tal van getuigenissen en verhalen volgden.

Beklijvend

Heel pakkend was de akoestische versie van “Paschendale” van de Britse heavymetalband Iron Maiden, gezongen door een Antwerps jeugdkoor. Ook het gedicht “For the Fallen” van Laurence Binyon, gebracht door kinderen was beklijvend. Het evenement werd afgesloten, zoals de traditie het vaak wil op officiële plechtigheden, met het spelen van “The Last Post”. Een twintigtal ‘pipers’ speelden de slotnoten, tijdens een live uitvoering van “On the road to Passchendaele”.

Het evenement was gekoppeld aan GoneWest, het herdenkingsprogramma van de provincie West-Vlaanderen. Vrijdag bracht Flip Kowlier een uniek concert in Zonnebeke, zaterdagavond is ook Tom Barman van de rockband dEUS nog aan de beurt. Zij lieten zich inspireren op de Eerste Wereldoorlog en die bloedige slag in Passendale, de gruwelijkste en dodelijkste slag van de Eerste Wereldoorlog, en dat voor een terreinwinst van amper 8 kilometer. Passendale werd pas op 10 november 1917 veroverd, na een raid van ruim 100 dagen.