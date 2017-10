Wij genieten van 25 graden, Ierland en Schotland krijgen hevige orkaan over zich heen

Het Verenigd Koninkrijk en Ierland maken zich klaar voor orkaan Ophelia. Die orkaan is zonet aangesterkt tot categorie drie op een schaal van vijf. “Rukwinden tot 185 kilometer per uur. Dat is ongezien in dat deel van de Atlantische Oceaan”, zegt weervrouw Jill Peeters op Twitter.

De orkaan bevindt zich nu tussen de Azoren en de Canarische Eilanden, maar zal de komende dagen richting het Verenigd Koninkrijk en Ierland trekken. Daar hebben sommige weerdiensten nu al een code rood afgekondigd. Er worden namelijk overstromingen en hevige windstoten verwacht.

Foto: EPA-EFE

Het stormsysteem kan zichzelf in stand houden door het warme zeewater (25 à 26 graden) ten zuiden van de Azoren. Ook het gebrek aan ‘windschering’ in de hogere luchtlagen zorgt ervoor dat de interne circulatie van de stormdepressie intact blijft.

Gevolgen voor ons

Wie zich zorgen maakt dat de orkaan ook stormweer zal veroorzaken bij ons, hoeft niet ongerust te zijn. “Het stormsysteem is verantwoordelijk voor de opstuw van warme lucht uit het zuidwesten van Europa”, zo meldt Noodweer Benelux. “Dat brengt in grote delen van West-Europa nazomers weer met zich mee.”

En dat is ook wat we zeker de komende drie dagen zullen zien. Zondag genieten we van zonnig en zeer warm weer voor de tijd van het jaar. De temperaturen kunnen oplopen tot 25 graden. Ook maandag krijgen we een warme en zonnige nazomer met temperaturen tot 26 graden. Dinsdag komt er meer bewolking opzetten, maar blijft het vrijwel droog. Het wordt 20 graden.