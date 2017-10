Ironman Hawaï wordt afknapper voor Belgen, Duitser Lange wint in nieuw record

Het WK Ironman triatlon is een afknapper geworden voor de Belgen. Frederik Van Lierde werd genekt door een fout van de organisatie en gaf op in het begin van de marathon. Bart Aernouts had geen topdag, maar knokte zich na een moedige inhaalrace toch nog naar een twaalfde plaats. De overwinning ging naar de Duitse outsider Patrick Lange, die een nieuw parcoursrecord neerzette. Zijn landgenoot en topfavoriet Jan Frodeno kreeg tijdens de marathon af te rekenen met een blessure. Bij de vrouwen maakte de ongenaakbare Zwitserse Daniela Ryf haar favorietenrol helemaal waar. Ze won voor de derde keer op een rij.

De 41e Ironman van Hawaï was zaterdagavond Belgische tijd met wisselend succes gestart voor de twee Belgische mannelijke pro’s. Frederik Van Lierde kwam met de ruime kopgroep uit het water na de 3,8 kilometer zwemmen en begon in een ideale positie aan de 180 kilometer fietsen. Bart Aernouts - sowieso geen topzwemmer - had zijn zwemstart gemist en begon met een achterstand van acht minuten aan een schier onmogelijke inhaalrace. Zeker omdat een aantal van de dertig koplopers probeerden om de Duitse topfavoriet Jan Frodeno af te matten. Het fietstempo lag dan ook moordend hoog.

Foto: Getty Images

Van Lierde voelde zich in zijn sas op de fiets en aan het keerpunt in Hawi halfweg het fietsparcours was de ex-winnaar bij de pinken toen de kopgroep gereduceerd werd tot dertien man. Maar toen Van Lierde in de bevoorradingszone een beetje later zijn “special needs bag” - een tas met drank en voeding die elke triatleet op voorhand klaarmaakt en aan de organisatie afgeeft - wou oppikken, bleek die niet klaar te liggen. Een stevige fout van de organisatie en Van Lierde zou minutenlang moeten wachten op zijn tas.

Foto: David Pintens

Het bleek fataal voor Van Lierde, die deze zoveelste tegenslag op Hawaï in de voorbije jaren niet meer te bovenkwam. De West-Vlaming verloor steeds meer terrein op de favorieten. Hij begon nog wel als zestiende aan de marathon op bijna dertien minuten van de leiders, maar gaf even later gedesillusioneerd op (lees meer).

Bart Aernouts verging het ondertussen niet veel beter. Onze landgenoot moest in zijn eentje opboksen tegen een peloton van dertig hardrijders en zag vanuit de achtergrond lijdzaam toe hoe hij steeds meer achterstand opliep tegen zijn concurrenten voor de top-tien. Na de fietswissel bedroeg zijn achterstand op de koplopers meer dan twintig minuten.

Bij die koplopers zat ook nog Jan Frodeno. De winnaar van de laatste twee jaar startte pijlsnel als vierde aan de afsluitende marathon, maar verdween even later plots van de radar. Na meer dan een half uur onzekerheid bij media en publiek bleek de Duitse superman toch sterfelijk. Frodeno was geblesseerd en stond te voet. Toch wou hij als titelverdediger niet opgeven en legde hij de laatste veertig kilometer aan jogtempo af. Uiteindelijk zou Frodeno na 9:15:44 finishen, meer dan een uur trager dan vorig jaar.

Herbeleef de Ironman van Hawaï hier fase per fase.

Top-vijftien bij de mannen

1 8:01:40 Patrick Lange

2 8:04:07 2:27 Lionel Sanders

3 8:07:11 5:31 David McNamee

4 8:09:59 8:19 Sebastian Kienle

5 8:11:24 9:44 James Cunnama

6 8:13:06 11:27 Terenzo Bozzone

7 8:14:43 13:04 Andy Potts

8 8:18:21 16:42 Patrik Nilsson

9 8:19:26 17:46 Ben Hoffman

10 8:22:24 20:44 Boris Stein

11 8:24:53 23:14 Ivan Rana

12 8:26:28 24:49 Bart Aernouts

13 8:27:24 25:45 Thiago Vinhal

14 8:27:26 25:46 Igor Amorelli

15 8:28:05 26:26 Tim Van Berkel

Top-tien vrouwen

1 8:50:47 Daniela Ryf

2 8:59:38 8:51 Lucy Charles

3 9:01:38 10:51 Sarah Crowley

4 9:02:29 11:42 Heather Jackson

5 9:04:40 13:53 Kaisa Sali

6 9:16:00 25:14 Susie Cheetham

7 9:19:49 29:02 Carrie Lester

8 9:20:31 29:45 Liz Lyles

9 9:20:58 30:11 Annabel Luxford

10 9:21:08 30:22 Jocelyn McCauley