Roeselare wint vlot topper tegen Aalst

Brussel - Op de vierde speeldag van de EuroMillions Volley League stond zaterdag de topper tussen de twee enige ploegen die nog geen punt lieten liggen op het programma. Landskampioen Roeselare kende daarin geen genade met Aalst. Het werd 3-0 (25-18, 25-16 en 25-22).

Samen met Maaseik lijken Roeselare en Aalst de grote favorieten voor titel en beker. Daarom werd uitgekeken naar de eerste topper van het seizoen. Het was vooral ook een duel tussen de automatismen van Roeselare en de Aalsterse nieuwkomers. En het was de routine die loonde. Het seizoen is natuurlijk nog lang, maar na vier speeldagen heeft Roeselare al dubbel zoveel punten als de dichtste achtervolger. Ook al kan Guibertin zondag nog milderen.

Morgen/zondag trekt Maaseik naar Gent om opnieuw aan te knopen met een zege na het verlies bij Menen. Amigos Zoersel gaat op bezoek bij Borgworm en ook Haasrode Leuven trekt over de taalgrens, naar Guibertin.