Yves leert Buffalo’s weer wat winnen is: AA Gent boekt verdiende zege bij debuut Vanderhaeghe

Vuist in de lucht voor de dug out. Yves Vanderhaeghe is een winnaar en heeft de Buffalo’s weer geleerd wat winnen is. AA Gent won in de Ghelamco Arena zijn eerste wedstrijd sinds 18 mei dankzij twee treffers van invaller Kalu (2-0). Bijzonder knap tegen een defensief goed georganiseerd Waasland-Beveren. Yves is perfect uit de startblokken. Bekijk om 23u de videosamenvatting.

Bekijk hier alle uitslagen en de stand in de Jupiler Pro League!

Yves Vanderhaeghe zette in zijn debuutmatch voor AA gent zoals verwacht een viermansdefensie neer. Hij deed dat in een 4-2-3-1. De verrassingen waren Bronn op rechts en Marcq in de tribune. Voor het overige maakte Vanderhaeghe keuzes die vrij waren van discussie. Geen Andrijasevic. De Kroaat mag dan vier miljoen hebben gekost, tot dusver toonde hij weinig. Sylla begon uit voorzorg op de bank. Hij was nog maar net hersteld van een hamstringblessure. Dejaegere mocht centraal postvatten naast Esiti. Milicevic nam zijn vertrouwde nummer tien positie in.

Duimen omhoog

Vanderhaeghe had afgelopen week een nieuwe wind laten waaien in Gent en die zag je terug op het veld. Er was meer beweging, meer initiatief van offensieve spelers en meer intensiteit. Milicevic en Dejaegere zwaaiden met hun armen. Voorheen was het vooral Hein die dat langs de zijlijn deed. Duimen omhoog bij Vanderhaeghe. Je voelde de bevrijding. Esiti verstuurde nu wel af en toe passes diep.

Bij Waasland-Beveren was Jans geblesseerd. Philippe Clement gaf het vetrouwen aan Jur Schrijvers, een 20-jarig talent dat hij meenam van bij C lub Brugge. Waasland-Beveren is een ploeg met vertrouwen. Ze kregen de eerste kansjes. Morioka kopte van dichtbij over. Na zeven minuten moest Clement wel de geblesseerde Moren vervangen door Buatu.

AA Gent had in het eerste gedeelte van de eerste helft moeite om echt tot kansen te komen, maar ze bleven het tempo hoog houden. Ook wat was de jongste weken vaak anders. En dan kwamen de mogelijkheden toch. Halfweg de eerste helft zette Yaremchuk zich goed door en verstuurde een voorzet naar de vrijstaande Kubo, maar de bal botste net voor hij hem op de slof nam en ging hoog over. Yaremchuk kopte bij een corner zelf goed naar de hoek en Milicevic dwong Roef met een afstandsschot tot een redding. In de laatste vijf minuten voor de pauze liep Yaremchuk goed in op een knappe voorzet van Milicevic. Hij kwam net te kort op de bal in doel te trappen. De Ghelamco kon zich verzoenen met de eerste 45 minuten onder Yves Vanderhaeghe.

Toch nog gevaarlijk

Net voor het uur was AA Gent er voor het eerst écht heel dicht bij. Yaremchuk dwong Roef tot een gestrekte redding en Milicevic schoof de bal in de rebound in het zijnet. De Buffalo’s konden stilaan claimen dat ze de bovenhand in deze partij hadden. Bij een 0-0 blijft het altijd oppassen. Seck herinnerde de Buffalo’s aan dat cliché. Na geharrewar voor het doel kopte hij staalhard over.

De echte bevrijding kwam na 69 minuten. Simon kwam met een dreigende actie naar binnen, maakte zich met succes vrij voor het schot en trapte de bal heerlijk strak en laag naar de hoek. Roef en de paal leken het doelpunt eerst te verhinderen, maar invaller Kalu kwam met overtuiging ingelopen en trapte de 1-0 binnen. Dit was in competitieverband de allereerste veldgoal van het seizoen in de Ghelamco Arena. Doelpuntenmaker Kalu stond amper drie minuten op het veld. Yves Vanderhaeghe had zijn eerste gouden wissel beet. Vijf minuten voor tijd verdubbelde Kalu met een kopbal na een vrije trap van Simon de score. Vanderhaeghe stak zijn vuist in de lucht. De eerste zege was binnen.

In het slot greep de videoref in toen Camacho geel kreeg voor een overtreding op de doorgebroken Sylla. Delferière herzag na het bekijken van de beelden zijn mening en trok rood.

Voor het laatste fluitsignaal scandeerde de Ghelamco Arena de naam van Yves Vanderhaeghe. Yves is perfect uit de startblokken geschoten.