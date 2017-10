Na de actrices getuigen ook modellen over seksueel misbruik: "Toen vroeg hij of ik alles wilde uitdoen"

In nasleep van het schandaal rond Hollywoodproducer Harvey Weinstein getuigden verschillende actrices over ongewenste fysieke aanrakingen of seksuele aanrandingen in de sector. Maar ook uit de modewereld duiken nu zulke verhalen op. Model Cameron Russell riep gisteren via Instagram op om ze te delen onder de hashtag #myjobshouldnotincludeabuse (misbruik is geen deel van mijn werk).

Russell kreeg naar eigen zeggen honderden reacties binnen, die ze deelde op haar Instagramaccount. De verhalen lijken erg op die van de actrices uit Hollywood. Meestal gaat het om modellen en assistenten, mannelijk en vrouwelijk, die getuigen over verbale en fysieke intimidatie door oudere mannen, waaronder fotografen en ontwerpers, in professionele situaties. Ook hier is er vaak sprake van machtsmisbruik: een model getuigt hoe ze niet wilde ingaan op de avances van een fotograaf, die haar modellenbureau liet weten dat ze “te moeilijk was om mee te werken”. Andere modellen merkten dan weer dat hun bureau hen in moeilijke situaties bracht, omdat ze hun klant niet wilden verliezen.

“Zo veel herkenbare verhalen, zo veel bekende namen”, schreef Russell zelf op Instagram. “Er zijn zo veel Weinsteins in onze sector, het is niet zo moeilijk om ze er uit te halen. Als je er één kent, reageer nu. Onze wereld kent een cultuur van uitbuiting en aanranding. Dat wil zeggen dat de daders met veel zijn, niet één, niet twee, niet tien, maar honderden. Ze zijn bekend, velen van hen werken nog.” Russell heeft de namen van beschuldigden op Instagram geanonimiseerd op advies van haar advocaten, maar zegt dat ze samen met haar team bekijkt op welke manier ze enkele veelvoorkomende namen toch publiek kan maken.