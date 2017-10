Pommeline laat binnenkort haar billen vergroten, en dat zullen we geweten hebben

Na een borstvergroting - die haar 400 cc aan borsten opleverde - is Pommeline van ‘Temptation Island’ opnieuw van plan om plastische chirurgie te ondergaan. Als eerste op de agenda staat een bilvergroting. En dat zullen we allemaal geweten hebben.

Naar eigen zeggen is Pommeline al jaren ontevreden over haar billen. Dat ook Lisa, de ex-vriendin van Merijn, op televisie vertelde dat hij nooit voor haar zou vallen omdat ze “een platte kont” heeft, hielp ook al niet echt. Ze slaagde er uiteindelijk toch in hem van haar af te snoepen, maar de onzekerheid bleef dus. En daar wil ze nu wat aan doen.

Op haar negentiende liet ze al haar borsten vergroten. “Minstens even onzeker als over mijn borsten was ik over mijn bips”, vertelde ze een tijdje geleden in Dag Allemaal. “Die is niet in verhouding met de rest van mijn lichaam. Ik wil m’n billen niet veel breder, maar wel boller. Nu zijn ze te plat.”

Binnenkort - op 26 oktober om precies te zijn - worden haar billen groter gemaakt met lipofilling. En dat zal niet onopgemerkt voorbijgaan. Pommeline laat de ingreep namelijk live uitzenden op Instagram. Dat heeft ze zaterdag zelf laten weten.