Boommarter gespot in Bokrijk

Genk -

Nee, de boommarter is dan toch niet uitgestorven. Veldwachters van het domein in Bokrijk zijn erin geslaagd om het zeldzame dier, waarvan zelfs jarenlang gedacht werd dat het niet meer voorkwam in Vlaanderen, op de gevoelige plaat vast te leggen. Recent werd er ook een dood exemplaar gevonden langs de N75 in Genk. “We gaan er dan ook van uit dat er een vestiging is met verschillende boommarters”, zegt Koen Van Den Berge van het Instituut voor Natuur en Bosonderzoek (INBO).