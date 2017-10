Vermiste bejaarde uit Genk gevonden dankzij warmtecamera politie

Genk - Dankzij de warmtecamera van de politiehelikopter kon donderdagavond laat een 77-jarige vermiste Genkenaar teruggevonden worden. De man bevond zich in een bos en toonde onderkoelingsverschijnselen, maar stelt het goed. Hij was zes uur eerder uit de spoeddienst van het Ziekenhuis Oost-Limburg vertrokken.

Het was een winkeluitbater die de man donderdag in de late namiddag bij hem over de vloer kreeg. Omdat de 77-jarige man verward oogde verwittigde de winkelier de politie en de hulpdiensten kwamen ter plaatse. Zij brachten de zeventiger uit Genk met de ambulance naar het ziekenhuis waar ze hem op de spoeddienst van de campus aan Schiepse Bos binnenbrachten. Maar om 17 uur vonden de verplegers van het ziekenhuis de Genkenaar niet meer terug. Hij had de spoeddienst zonder te melden verlaten en was vermoedelijk te voet vertrokken.

Speurhond en helikopter

De verdwijning van de patiënt werd vanwege zijn gezondheidstoestand onmiddellijk als onrustwekkend beschouwd. Hij had namelijk een verwarde indruk nagelaten. Politiezone Carma schakelde meteen meerdere ploegen in om de bosrijke omgeving rond het ziekenhuis te doorzoeken. Daarbij werd de hulp van een speurhond en de politiehelikopter ingeschakeld. Het was deze die na ruim een uur een doorbraak kon forceren.

Bos Hoogzij

Bij de politie hadden ze van meerdere inwoners al vragen gekregen over een helikopter die over Genk cirkelde toen ze met een warmtecamera de vermiste zeventiger konden lokaliseren. Op dat moment was de man al zes uur vermist. Hij bevond zich in een bos in de buurt van de Hoogzij in Genk, niet ver van de ziekenhuiscampus. Ze konden hem doorheen de bladeren van de bomen zien. De politie en een ambulance gingen ter plaatse. De zeventiger werd opnieuw naar het ziekenhuis gebracht. Hij toonde onderkoelingsverschijnselen, maar stelde het gezien de omstandigheden goed.