“Hoofdstad van Islamitische Staat staat op het punt te vallen”: IS-strijders geven zich massaal over

De Syrische stad Raqqa, die lange tijd in handen was van Islamitische Staat, staat op het punt te vallen. Dat zeggen meerder bronnen, waaronder de Syrisch-Koeridsche militie YPG, een van de belangrijkste Koerdische strijdkrachten tegen IS.

Raqqa werd in 2014 uitgeroepen tot hoofdstad van het kalifaat van IS. De voorbije maanden werd de stad massaal bestookt door de internationale coalitie. Raqqa, in het noordoosten van Syrië, is intussen volledig omsingeld door die coalitie, om zo de stad weer in handen te kunnen krijgen.

En dat lijkt nu na maanden strijd ook te lukken. Afgelopen zomer had de internationale coalitie al enkele wijken kunnen heroveren. En de voorbije 24 uur zouden zo’n 100 strijders van IS zich hebben overgegeven. Dat meldt de internationale coalitie onder leiding van de Verenigde Staten. Zij werden weggevoerd van de stad. Daarmee is IS nog niet volledig verslagen. Er blijven nog steeds strijders in Raqqa. In juli nog zaten er nog minstens 2.500 IS-strijders in de stad. “We verwachten de komende dagen nog zware gevechten en kunnen dus niet precies zeggen wanneer we denken dat IS compleet is verslagen”, aldus kolonel Ryan Dillon van de internationale coalitie.

Foto: REUTERS

Kwestie van uren

Maar volgens YPG, de Syrische-Koerdische militie, die de alliantie van de Syrische Democratische Strijdkrachten (SDF) leidt, is het een kwestie van uren vooraleer de stad ook echt valt. “IS is bijna verslagen”, zegt Nouri Mahmoud van YPG aan persagentschap Reuters. “De stad kan vandaag of morgen al bevrijd zijn.”

De SDF (een gecombineerde militie van Arabische en Koerdische strijders) helpt burgers die in Raqqa vastzitten en de stad willen ontvluchten.

Met bussen de stad uit

Volgens het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten zijn er in de nacht van vrijdag op zaterdag tientallen bussen de stad binnengereden om de resterende IS-strijders en hun gezinnen op te halen. Waar de bussen daarna heen zullen gaan, is niet bekend. Nog volgens het Observatorium is de evacuatie met de bussen een gevolg van een afspraak tussen de coalitie en SDF enerzijds en IS anderzijds.

Vernietiging historische gebouwen

Tijdens de Syrische burgeroorlog was Raqqa aanvankelijk geen rebellenbolwerk: er waren protesten maar die waren neergeslagen. In maart 2013 viel de stad in handen van een coalitie van rebellengroeperingen bestaande uit het Vrij Syrisch Leger en jihadistische groeperingen waaronder al-Nusra. Vrij snel daarna begon IS in de stad te infiltreren en wist de terreurgroep rebellengroeperingen te neutraliseren zodat het zelf de stad kon overnemen. In juni 2014 werd de stad uitgeroepen tot hoofdstad van het kalifaat van Islamitische Staat.

In de periode dat IS de stad in handen had, vernietigde het meerder historische gebouwen in de provinciestad.