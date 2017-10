Josje Huisman vindt weg naar hitparades niet: na twee weken geen spoor van ‘Gasolina’

Gasolina, de eerste solosingle van Josje Huisman, breekt niet de verhoopte potten. Het nummer is intussen twee weken uit, maar nog steeds is er geen spoor van terug te vinden in de Ultratop.

En ook in de Top 30 van Radio 2, waarin andere Ultratop-afwezigen als pakweg Wim Soutaer wel een plek hebben, komt Josje niet voor. In de iTunes-hitlijst haalde ze kort na verschijnen wél de top tien, maar was ze ook snel weer verdwenen.

De reacties op de sociale media op het lied zijn dan ook verdeeld, al was de meerderheid niet meteen onder de indruk en vonden velen “het heel erg lijken op K3”. Op YouTube loopt het wel aardig voor Gasolina: de clip haalde intussen vlot 1,1 miljoen views. Dat Josje daarin sensueel danst in een strak badpak (zie foto), kan een en ander verklaren.

Op dit moment zit Josje in de studio om de volgende nummers van haar album op te nemen. “Het wordt pittige popmuziek in het Nederlands, muziek waar ik me goed bij voel. Benieuwd hoe het publiek zal reageren”, vertelde ze eerder.