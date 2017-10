Kustreddingsdienst verbolgen dat aan zee gezwommen mag worden: “Vals gevoel van veiligheid”

De kustreddingsdienst is absoluut niet gelukkig dat Oostende en Blankenberge dit weekend opnieuw redders aan zee voorzien. “Het seizoen was afgesloten. De twee badsteden creëren nu een vals gevoel van veiligheid voor de rest van de kust.”

De redders turen al een aantal weken de zee niet meer af vanop hun hoge stoel. De logistieke ploegen haalden de boeien die de zwem­zones afbakenen al binnen. Het onderhoudspersoneel spoot intussen het zout en zand van de gestockeerde vlaggenmasten af. “En toen kwamen de goede weersvoorspellingen en beslisten Oostende en Blankenberge – tegen de afspraken in – dat ze toch nog redders zullen plaatsen om één zwemzone te beveiligen.”

Goed nieuws voor wie dit weekend wil zwemmen, maar An Beun, secretaris van de ­Intercommunale Kustreddingsdienst West-Vlaanderen (IKWV) is allesbehalve opgezet met die aankondiging. “We hadden het bewaakte zwemseizoen duidelijk afgesloten. De bader weet dat hij na september niet meer mag zwemmen. En nu zaaien Oostende en Blankenberge twijfel. Ze creëren zo een vals gevoel van veiligheid, want in andere badplaatsen zullen voor alle duidelijkheid geen redders staan.”

IKWV vindt het trouwens ook gevaarlijk om nu nog in zee te zwemmen. “De temperatuur van het zeewater bedraagt maar 15 graden. Dat is behoorlijk koud en niet ieder lichaam reageert daar even goed op: mensen verkrampen, komen in ademnood of krijgen een paniekaanval. We raden daarom echt aan om gewoon wat pootje te baden. Dat is gek genoeg, niet vergeten dat het herfst is hé.”

De kustreddingsdienst neemt ook volledig afstand van de verantwoordelijkheid voor de veiligheid. “Voor Oostende kunnen we bijvoorbeeld geen radiotoestellen meer geven waarmee de redders communiceren. Die zijn al teruggebracht naar de ­leverancier.”

“Plicht van badstad”

“We begrijpen de hetze niet” zegt schepen Nancy Bour­goignie (SP.A) van Oostende. “We hebben alle materiaal om de veiligheid te garanderen. We hebben zeer snel acht redders gevonden. En we zijn heel duidelijk in onze communicatie naar de mensen toe: in de centrale reddingspost Kemmelberg kun je zwemmen, overal anders is het verboden.”

Bourgoignie verwacht niet dat dit weekend veel baders effectief de zee zullen induiken. “Maar we willen de mensen die zich toch aan een plonsje ­wagen, een dienst verlenen. We zijn een badstad en bij goed weer moeten we alles doen om strand en zee aantrekkelijk te maken.”

“Mensen appreciëren flexibiliteit in dit soort zaken”, zegt ook Blankenbergs schepen Björn Prasse (Open VLD). “Waarom zou je het niet doen, als je de veiligheid kan garanderen?”