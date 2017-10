Oostende wint klassieker van Charleroi en telt 4 op 4 in EuroMillions League

De topper van de vierde speeldag in de EuroMillions League bracht voor Oostende on the road en in de klassieker bij Charleroi een knappe zege. Voor de kustploeg meteen de vierde winst op een rij.

Voor de Spirous de tweede opeenvolgende nederlaag. ‘Onze sterke start was de sleutel,” zei uitblinker Djordjevic van de kustploeg. Charleroi was nergens bij het begin van de partij. De Spirous verdedigden zwak en via Jekiri, Schwartz en Lasisi ging het snel naar 5-11 en een 14-26 bonus. Libert was de inspirator van de comeback en na 22-26 ging het naar 28-32. Oostende liep opnieuw weg naar 33-42 maar Charleroi milderde via een bom van Gibbs in de slotseconden van de eerste helft naar een 39-44 halfweg.

Ook in het derde kwart bleef Oostende collectief baas. Defensief was Oostende scherp en collectief ging het naar 53-69. In het slotkwart ging het via Djordjevic (17 punten, 7 rebounds, 7 assists) naar 53-74. Oostende viel echter stil, Charleroi rook bloed en via Thomas ging in een bitsig slot naar 73-78. De Spirous konden echter niet doordrukken, incasseerden technische fouten, en een uitgekookt Oostende nam via onder meer Mwema, Fieler en Lasisi opnieuw afstand. Na een 2-14 tussenspurt lag de verdiende winst voor Oostende dan ook vast.

Charleroi-Oostende 75-92

Man van de Match: Djordjevic 17 punten, 7 rebounds, 7 assists

Charleroi: (25 op 65 shots, waarvan 12 op 31 driepunters, 13 op 13 vrijworpen en 28 fouten) MARNEGRAVE 0-0, TUTTLE 6-6, THOMAS 7-12, GORGEMANS 4-0, GRANT 5-4, Gibbs 8-3, Libert 9-4, Fusek 0-0, Marchant 0-2, Iarochevitch 0-5, Robeyns 0-0

Oostende: (31 op 53 shots, waarvan 11 op 24 driepunters, 19 op 27 vrijworpen en 20 fouten) DJORDJEVIC 7-10, LASISI 7-9, KESTELOOT 6-3, JEKIRI 11-2, FIELER 3-5, Schwartz 8-3, Mwema 0-4, Myers 0- 2 Salumu 2-10,, Buysse 0-0

Kwarts: 14-26, 25-18, 14-25, 22-23