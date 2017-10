Waarom pakt het socialistische verhaal geen verf meer? Dat is wat we ons afvroegen na het weekendinterview met John Crombez, de rode kopman van sp.a.

Nochtans is zijn verhaal duidelijk, economisch redelijk goed onderbouwd - de man is tenslotte econoom van opleiding - en bovendien verstaat hij de kunst van de retorica. Hij spreekt gepassioneerd, gebruikt met evenveel gemak hapklare quotes als zijn tegenstanders en zijn verontwaardiging over alle onrecht in de wereld lijkt oprecht. En toch… wanneer we de laatste peilingen moeten geloven, is het socialisme verder dan ooit tevoren verwijderd van het hart van de gewone mens. De kiezer gelooft simpelweg niet meer in het discours van de socialisten. In een postcrisistijdperk, waarin reportages over ondervoede oudjes opduiken, stakingen tegen lagere pensioenen gehouden worden en de zwakkeren in de maatschappij moeten terugvallen op hun eigen verantwoordelijkheid, zou je het tegendeel verwachten. Niet dus.

Maar eigenlijk is het niet zo verwonderlijk. De socialisten hebben hun zwanenzang zelf ingezet, doordat hun linkse verhaal al jaren niet meer strookt met wat ze in de praktijk uitvoeren. Terwijl Stevaert de deuren opengooide voor een gezelligheidssocialisme, timmerde de paarse regering aan een zogenaamd actieve welvaartsstaat. De Derde Weg heette dat, waarbij de liberale logica werd overgoten met een links sausje. Lagere uitkeringen en langer werken waren toen al programmapunten. Ook rigoureus besparen deden de socialisten, denk maar aan het Globaal Plan van de rooms-rode regering-Dehaene. Het is echt niet zo dat we sinds de laatste verkiezingen wakker zijn geworden in een andere wereld. De socialisten hebben tenslotte in alle federale regeringen mee bestuurd van 1988 tot 2014. Ze zijn dus mee verantwoordelijk voor de stand van het land.

Voeg daar alle socialistische schandalen van de afgelopen jaren aan toe en je weet waarom veel mensen het vertrouwen in links zijn verloren. Van het Agustadossier, waarbij de socialisten smeergeld aanvaardden van een Italiaanse helikopterbouwer, tot Publifin en tot slot het trieste hoogtepunt van Brussels ex-burgemeester Yvan Mayeur. Die vulde zonder verpinken zijn zakken op kap van de allerzwaksten van Samusocial, een opvangcentrum voor dakloze gezinnen. Toch het ergste wat een socialistische partij kan overkomen? Dat is uiteindelijk de gifbeker van links: verhalen van politici die hun carrière hebben uitgebouwd op kosten van de sociale rechtvaardigheid. Mensen pikken dat niet, vooral niet van diegenen die beweren ervoor te strijden.

Dat is meteen de frustratie van John Crombez. Hij wil af van de rotte plekken uit het verleden, maar simpel is het niet. Terecht wijst hij erop dat de socialisten niet overladen kunnen worden met alle zonden van Israël. Tenslotte was vóór Di Rupo de liberaal Verhofstadt premier, en van 1980 tot 1999 leverden de christendemocraten de eerste minister. En terecht probeert hij in te zetten op meer helderheid en authenticiteit. Maar de extreemlinkse PVDA’er Hedebouw en de populairste en tegelijk meest gehate politicus van ons land, Theo Francken, hebben die vis al binnen gehaald. En tot slot worden ze aan progressieve zijde voorbijgestoken door Groen. Die partij is de laatste jaren immers succesvol roder geworden, terwijl rood faalde om overtuigend groener te zijn. Maar goed, al lijkt het een beetje too little too late, de voorzitter heeft gelijk wanneer hij zegt dat de prijzen pas aan de meet worden uitgedeeld.