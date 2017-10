“Mijn dochter sleurt mij erdoor, elke dag opnieuw”

antwerpenHij rookt weer meer. Hij kan genieten van totentrekken met zijn dochter, en van biefstukken eten. De rest is kut. Spelen helpt. Het is het enige wat helpt. Sinds deze week is Stefaan Degand (39) Hamlet. Het is zijn eerste toneelstuk sinds zij er niet meer is, Julie, zijn vrouw, die plots overleed. “Vroeger was ik de laatste om te blijven plakken na een opvoering. Nu loop ik als eerste weg. Ik kan de blikken van de mensen niet aan.”