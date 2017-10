“Volgehouden dankzij de groep”

BILZENEind november rookte ze haar laatste sigaret, net als de andere deelnemers van de gezamenlijke rookstopcampagne in Bilzen, Tongeren en Riemst. In het half jaar daarna kreeg haar man een zwaar ongeval op het atletiekveld, overleed haar schoonvader en kreeg ze zelf een keiharde diagnose: borstkanker. Maar ondanks de zware periode, ondanks de extra stress slaagde Heidi Renaers uit Bilzen er toch in om het vol te houden. “Dankzij de groep”, vertelt Heidi. “Ik kan het iedereen die wil stoppen aanraden.”