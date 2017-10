Koor amabile vier 50-jarig bestaan

Boseind

Neerpelt - Het gemengd koor Amabile uit Neerpelt bestaat intussen al 50 jaar.

Het 50-jarig bestaan van het koor is zeker geen alledaags gebeuren. Het opstarten van een vereniging is één zaak, maar haar zoveel jaren in stand houden, een andere. Dat was mogelijk dankzij een gedreven bestuur, bekwame dirigenten en natuurlijk de trouwe koorleden die iedere vrijdag aanwezig waren op de repetities. Het koor kan terugkijken op een rijke geschiedenis. Er kwamen talrijke koorreizen, koorwedstrijden en concerten. Het laatste concert met het 'Requiem' van Mozart en de 'Sunrise Mass' van Gjeilo was een daverend succes.

De afsluiter van het feestjaar volgt op 21 oktober 2017. Dan zingt Amabile onder leiding van Jan Vanderheyden een jubileumviering in de kerk van Boseind-Neerpelt om 18 uur. Langs deze weg wil het koor dit kenbaar maken aan hun oud-leden, sympathisanten, muziekliefhebbers en iedereen die hen een warm hart toedraagt.

Meer info: www.amabile.be of bezoek de Facebookpagina Amabile