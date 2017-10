Vermeende opdrachtgever van de moord op Silvio Aquino veroordeeld voor cocaïnetransport

Maasmechelen - De correctionele rechtbank van Antwerpen heeft Martino T., de vermeende opdrachtgever van de moord op Silvio Aquino, veroordeeld tot 6,5 jaar cel voor zijn aandeel in de invoer van 493 kilo cocaïne via de Antwerpse haven. De rechtbank gaf hem dezelfde straf die hij eerder bij verstek had gekregen. Zijn dertien medebeklaagden kregen celstraffen van vijf tot 6,5 jaar.

De douane ontdekte de drugs op 22 februari 2012 in de dubbele bodem van twaalf vaten zonnebloemolie uit Paraguay. De olie zelf bleek niet geschikt voor consumptie, omdat de vaten verroest waren of al voor olietransport gebruikt werden. De drugs werden uit de vaten gehaald, waarna ze terug op de kade werden geplaatst.

De lading was bestemd voor de MS Cogito in Antwerpen, wat een spookfirma bleek te zijn. Op 13 december 2011 was voor diezelfde firma al een lading zonnebloemolie toegekomen. Volgens het openbaar ministerie ging het om testzendingen. De vaten werden naar een magazijn in Brussel gebracht, waar ze nooit werden opgehaald.

De politie voerde telefoontaps en observaties uit en kon zo de organisatie, bestaande uit Nederlanders, Italianen en Belgen, in kaart brengen. Op 1 maart 2012 werden de beklaagden gearresteerd aan magazijnen in Jette en Brussel, waar de vaten naartoe waren gebracht. Verschillende van hen waren gewapend.