Eerste basketklassieker van het seizoen in EuroMillions League

De vierde speeldag van de EuroMillions League brengt vanavond reeds drie wedstrijden. Blikvanger is de klassieker tussen Charleroi en Oostende. Deze partij wordt rechtstreeks op Play Sports uitgezonden.

Kampioen en bekerwinnaar Oostende kent een schitterende start en is nog ongeslagen. Winst in de Supercup, drie op drie in de EuroMillions League en één zege in de Champions League. “Na de winst in Bonn vormt de wedstrijd in Charleroi en voor mijn jonge kern een nieuwe test,” zegt coach Dario Gjergja. Charleroi is op papier de grote uitdager van de kustploeg en wil na zes jaar opnieuw een prijs pakken. Grote afwezige is wel Rasko Katic. De Servische reus was de voorbije twee seizoenen bij Oostende één van de sterkhouders en maakte in de zomer de overstap naar rivaal Charleroi. “De revalidatie aan de geopereerde voet zit op schema. In december hoop ik mijn comeback te maken,” aldus Katic.

Mihailovic naar Oostende

Oostende mist Marko Kuridza (elleboog) en Nedim Buza (kuit). Charleroi wil in de Spiroudôme de zegereeks van Oostende stoppen, de West-Vlamingen gaan dan weer op zoek naar een Belgische vier op een rij. Met de Montenegrijn Vladimir Mihaillovic (27 jaar, 1m93) heeft Oostende tevens een vervanger voor Buza aangetrokken. Mihailovic (o.a. ex-Tübingen) werkte in 2014 al een interim voor de kustploeg af. Hij tekende tot 31 december. Limburg United-Leuven Bears is een partij tussen twee teams die dit seizoen nog niet konden juichen en Kangoeroes Willebroek reist zonder Marius Mwendanga (pols) naar Luik.

20.30 Charleroi-Oostende (live op Play Sports); Luik-Kangoeroes Willebroek; Limburg United-Leuven Bears