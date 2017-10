Voormalige Miss STVV start eigen kledinglijn mét Truiense uitdrukkingen

Sint-Truiden - Céline Malyster (34), voormalig TVL-gezicht, Miss STVV en eredame van Miss Belgian Beauty, stapt samen met Elisa De Rosa (23) uit Linter in de modesector. Les Canailles, de kledinglijn van de twee bevallige dames, is een verwijzing naar het rijkelijke taalgebruik in Sint-Truiden.

Céline en Elisa zijn collega’s bij Callexcell in Sint-Truiden. “Ik ben een fervente online shopper”, zegt Elisa. “Maar na een paar bestellingen die tegenvielen, vond ik dat het beter kon. Céline was het daarmee eens, we zouden een eigen webwinkel starten.”

Dan ging het snel. Het nieuwe zakenduo vond een leverancier voor sweaters, T-shirts en hemden en zette ondertussen ook de webshop op poten. “Perfect is saai, als canaille is het leven veel plezanter”, weet Céline.

Wie in Sint-Truiden als canaille bestempeld wordt, is eigenlijk zowat een trut die je het leven zuur maakt. De naam is meteen een van de opschriften die het duo eigenhandig aanbrengt. “Sint-Truiden heeft het allemaal: mode, cultuur, lekker eten en fruit. Als je de zee even wegdenkt, kan zelfs Saint-Tropez niet aan ons tippen. Daarom dopen we met veel trots onze stad om tot ‘Saint-Trondpez’, meteen het tweede opschrift van onze kledinglijn”, aldus Elisa.

De dames gaan prat op hun gebreken en gevoel voor humor. “‘Arm schaap’, ‘simpel duif’ en ‘schele otter’. Ook deze designs gebruiken we”, weet Céline. “We willen leuke dingen op de markt brengen. Mannen, vrouwen en kinderen vinden bij ons hun gading, op voorwaarde dat ze het lef hebben om aan zelfspot te doen.”

www.bylescanailles.com