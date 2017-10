Tom Boonen (36) staat dicht bij een terugkeer bij Quick Step Floors. Hij onderhandelt op dit moment over een rol die hij zelf omschrijft als “materiaal testen en een PR-functie”. Enig punt van discussie is nog hoeveel dagen Boonen zich precies engageert. “De ploeg heeft me dit voorgesteld. Voor mij was het helemaal geen must om in de koers te blijven.”