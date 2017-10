Trump doet nieuwe poging Obamacare te ontwrichten

De Amerikaanse president Donald Trump heeft donderdag een decreet getekend dat het onder Barack Obama ingestelde zorgstelsel Obamacare moet afzwakken.

Via het parlement is het de Republikein door dissidentie binnen zijn eigen partij tot dusver niet gelukt om Obamacare te vervangen door Trumpcare, een uitgeklede versie van Obamacare. Het afschaffen van de naar veler oordeel grootste verwezenlijking van Trumps voorganger was één van de grootste campagnebeloftes van Trump.

De president zei dat hij het Congres opnieuw gaat verzoeken om het zorgstelsel van Obama, dat evenmin in een ziekteverzekering voor iedereen voorzag, af te schaffen.