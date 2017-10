"Zijn laatste wens was dat hij zijn verjaardag nog kon vieren, maar dat is niet gelukt"

Halen - Toen Geert Haesevoets op zijn 54ste ziek werd, voelde hij zich aanvankelijk triest, ontredderd, zelfs boos: waarom moest hij dit meemaken? Maar uiteindelijk vond hij niet dat hij een pechvogel was. Zijn leven werd helderder en hij beleefde het intenser. Kunnen ervaren welke mensen hem graag zagen, bleek voor hem de essentie van het leven.

Vaak zijn het in deze rubriek beroepsomschrijvingen, plaatsaanduidingen of ietwat bizarre, op zijn minst opmerkelijke bezigheden die tot een portret leiden. Niets van dat in het overlijdensbericht van ...