Drama in Kona: Britse favoriet voor Ironman Hawaï omvergereden tijdens training

Tim Don zal zaterdag niet van start kunnen gaan in de Ironman van Hawaï. De 39-jarige Brit liep tijdens een fietstraining een halswervelbreuk op toen een auto hem aanreed.

LEES OOK. Daarom is de Ironman van Hawaï zo vreselijk zwaar: onze man ter plekke analyseert de grootste valkuilen op het parcours

Don maakte het nieuws donderdag zelf bekend via een filmpje op Instagram. “Ik ben helaas aangereden door een wagen”, vertelde de wereldkampioen triatlon op de olympische afstand van 2006 vanuit het ziekenhuis van Honolulu. “Ik heb een breuk in mijn halswervel opgelopen, maar het goede nieuws is dat ik niet onder het mes moet. Ik zal wel even buiten strijd zijn en vijf tot zes weken met een brace rondlopen.”

Important update from Tim ?????? #trainhardraceeasy #imkona2017 #ironmanworldchamps #ironman #ironmantri #triathlon A post shared by Tim (@tri_thedon) on Oct 11, 2017 at 9:00pm PDT

Don kroonde zich in zijn carrière viermaal tot Brits kampioen triatlon en verbeterde afgelopen mei het wereldrecord op de Ironman in het World Triathlon Corporation-circuit. De Brit legde toen de 3,8 kilometer zwemmen, 180,2 kilometer fietsen en 42,2 kilometer lopen af in 7u40:23. Het wereldrecord, over alle Ironman-circuits heen, staat op naam van de Duitser Jan Frodeno (7u35:39).

De Ironman van Hawaï start zaterdagmorgen om 6u35 plaatselijke tijd (18u35 in België). De eerste triatleten worden omstreeks 14u30 (2u30 zondagmorgen in België) aan de finish verwacht.