Berben beste Belg op halve marathon Eindhoven

Meeuwen

Meeuwen-Gruitrode - Gestuwd door de geweldige sfeer die rond de wedstrijd hing en drijvend op een uitstekende conditie, werd Pieter Berben van het SQMRunningTeam vorige zondag zesde en beste Belg op de halve marathon van Eindhoven.

De halve marathon van Eindhoven was de tweede ooit die Pieter Berben betwistte. Nochtans was er van 'aftasten' niet echt sprake, want vanaf de start was hij meteen mee met de kopgroep. Hij voelde echter snel aan dat het tempo iets te hoog lag en koos ervoor om zich te laten uitzakken naar de tweede groep. Verstandige beslissing, want aan kilometer vijf spatte de kopgroep verder uit elkaar zodat Pieter snel terug lopers kon oprapen. Tot kilometer dertien à veertien werd afgewerkt in een groepje van vier, dat daarna ook uit elkaar viel. Rond de achttien kilometer kreeg Berben nog een van zijn voorliggers in het vizier en onder andere door een snelle kilometer in 3’15” kon hij als zesde de eindmeet overschrijden in 1u12’28".

Archieffoto Jo Defrère