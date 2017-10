Grote hinder op Antwerpse Ring door 'witte smurrie' op wegdek: "Vermijd de omgeving"

In Deurne is de Antwerpse Ring in de richting van Gent niet langer afgesloten door calciumcarbonaat - wat op witte verf lijkt - op het wegdek. Rond 16.20 uur werd de linkerrijstrook vrijgegeven. “Beperkte doorgang, blijf omrijden!”, klinkt het wel nog bij het Vlaams Verkeerscentrum. Op de Antwerpse snelwegen en lokale wegen blijft het wel erg druk.

De minimale doorgang zal voorlopig alleen gebruikt worden om het verkeer dat nog steeds vastzit achter het ongeval te bevrijden. Op de A12 en E19 blijft de verplichte omleiding naar de Liefkenshoektunnel dan ook gelden.

Ook aan het advies van het Verkeerscentrum verandert voorlopig niets. “Nu de avondspits in volle gang is, neemt de hinder alleen maar toe”, zegt woordvoerder Peter Bruyninckx. “De omgeving blijft absoluut te mijden en wie zijn vertrek kan uitstellen, doet dat best. Op alle toekomende snelwegen staan lange files en het is nog absoluut niet duidelijk wanneer ook de andere rijstroken in Deurne kunnen worden vrijgegeven.”

Calciumcarbonaat

Een vrachtwagen botste iets voor 14 uur op een andere vrachtwagen die kort daarvoor in aanrijding was gekomen met een personenwagen. De tweede aanrijdende vrachtwagen is met een wit goedje geladen dat over de hele breedte van de rijweg uitliep. Er is ook een lang wit spoor tot in Borgerhout door auto’s die langs het ongeval reden. Het goedje liep ook uit naar de oprit van de Ring in Deurne die afgesloten is.

Het leek in eerste instantie op verf maar het gaat om calciumcarbonaat. Een product dat gebruikt wordt om papier wit te maken. De Civiele Bescherming en de brandweer begonnen rond 15 uur aan de opkuiswerken en konden rond 16.20 uur de linkerrijstrook vrijmaken.

Hinder

De Ring was meer dan twee volledig afgesloten richting Gent, net als de oprit in Deurne en verschillende andere opritten in het noorden van Antwerpen. Er staan lange files op de E19 en A12, maar ook op alle andere snelwegen richting Antwerpen.

De omgeving rond de opritten aan de Groenendaallaan en het Sportpaleis wordt best vermeden, laat de Antwerpse politie weten. “Door het incident slibben ook de lokale wegen in Antwerpen zeer snel dicht. Er is hinder op onder meer de Noorderlaan, de Bisschoppenhoflaan, de omgeving rond de Schijnpoortweg en de Noordersingel. Het is aangeraden om je vertrek nog wat uit te stellen. De hulpdiensten werken volop aan opruimen van de rijbaan. Lokale Politie Antwerpen doet al het mogelijke om het verkeer in de stad in goede banen te leiden”, klinkt het.