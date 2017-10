Het moest er eens van komen: er bestaat nu ook een light avocado

Avocado’s zijn wereldwijd erg gegeerd en nu is er sinds kort ook een light versie beschikbaar, bedacht door het Spaanse merk Isla Bonita van voedselproducent Eurobanan. De vruchten zouden 30 procent minder vet bevatten dan de gewone soorten.

Deze nieuwe soort avocado zou sneller rijpen, maar minder snel bruin worden. Het grootste verschil zit in het vetpercentage en ook de smaakt verschilt. De dieetversie is volgens de producent milder en heeft sappiger vruchtvlees, waardoor de fruitsoort perfect geschikt is om te gebruiken in smoothies, koude soepjes en cocktails.

Hoewel het vetgehalte in een standaard avocado hoog is, is het goed voor het lichaam. Maar volgens Ramón Rey van Isla Bonita weerhield het mensen ervan om voor het fruit te kiezen. Hij denkt dat de light variant nu zal kunnen leiden tot een herontdekking van het fruit. De light avocado werd eerder voorgesteld in Madrid en zal voorlopig enkel in Spanje worden verkocht.