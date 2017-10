Familie Wauters viert 50-jarig bestaan interieurzaak

Genk - Interieurzaak Interform viert in oktober hun vijftig jarig bestaan. De passie waarmee zaakvoerder Laurent Wauters en zijn vrouw Jeanny Rolies de zaak neerzette wordt nu voortgezet door dochters Myriam en Ellen.

50 jaar Interform in Genk. Dat betekent een halve eeuw pure vakkennis, passie voor design en advies op maat van de klant in hartje Limburg. Tijdens de opendeurdagen werden/worden de bezoekers getrakteerd op een bijzondere expo. Want ze haalden enkele bijzondere werken van Panamarenko en Jan Latinne binnen. Ook de lijn van vernieuwing werd doorgetrokken met naast gevestigde waarden in de kunst, jong talent Pieter Kabergs en Aaron-Victor Peeters. Deze twee laatsten zullen ook tijdens de opendeurweekends buiten een grote doek beschilderen.