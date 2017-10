Zussen na 54 jaar opnieuw in Beringen Mijn

Beringen-Mijn

Beringen - Meer dan 54 jaar geleden woonden de zussen Maria en Emilia Epifani in de Louis Sauvestrelaan in Beringen Mijn. Na het pensioen van hun vader, die in de steelkoonmijn werkte, trokken ze samen terug naar hun heimat. Nu, jaren later, brachten de zussen nog eens een bezoekje aan de mijn uit hun verleden.

Maria en Emilia Epifani woonden meer dan 54 jaar geleden in de Louis Sauvestrelaan in Beringen Mijn. Het zijn nichten van Specogna Lucia. Vader werkte in de steenkoolmijn. Bij zijn pensionering (invaliditeit) trok hij terug naar zijn heimat, en al die jaren zijn de zussen nooit meer in Beringen geweest. Toch waren er tal van herinneringen die ze nog eens wilden ophalen en dingen waar ze nog eens naartoe wilden, zoals het graf van hun broertje dat zeer jong gestorven was.

Bij hun zeventigste verjaardag verrasten hun kinderen hen met deze reis. Ze bochten alle plaatsen van be-Mine opnieuw en hun familie had voor hen uiteraard een warm Italiaans welkom met de nodige animo. Het boek Beringen Mijn mocht uiteraard niet ontbreken, en daarmee poseerden ze dan ook fier. De evolutie van Beringen Mijn kunnen ze nu uiteraard wel volgen via Facebook.