Vlaamse actrices getuigen over aanrandingen: “Hij wou een ‘goei’ verkrachtingsscène oefenen”

In de nasleep van het Weinstein-schandaal getuigen ook Vlaamse actrices over seksuele intimidatie en aanrandingen in eigen land. Actrices Anemone Valck en Marijke Pinoy getuigen in het Eén-programma Van Gils & Gasten over de toxische cultuur die er heerst op en rond de Vlaamse conservatoria, podia en filmsets.

Hollywood davert op z’n grondvesten na het losbarsten van de zaak Weinstein, maar zulke roofdieren bevinden zich niet enkel in de VS, ook bij ons zijn vrouwen slachtoffer. “Alledaags seksisme beperkt zich niet tot de filmset”, zegt Valcke. “Hier schrik ik niet van. Het zit zo in ons systeem ingebakken.”

Hun getuigenissen zijn schokkend. “Het is al een paar keer gebeurd dat ik het verzoek van mannen krijg om samen te spelen waarbij ze dan mijn vieze nonkel willen spelen”, getuigt Anemone. “Een vriendin van mij kreeg dan weer de vraag om samen “een goeie verkrachtingsscène” te spelen.”

Ook Marijke Pinoy kreeg af te rekenen met aanrandingen en seksuele intimidatie. Tijdens haar studententijd aan het conservatorium was er niet nader genoemde docent die meerdere studentes misbruikte. “Toen ik in het conservatorium zat, was er een meisje dat 3 jaar hoger zat dan ik”, getuigt Pinoy. “Na een lange tijd heeft ze aan vriendinnen bekend dat ze door een docent in een goedkoop hotel is ontmaagd. Hij had haar daar nadien gewoon achtergelaten.”